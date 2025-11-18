В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей

18 ноября 2025, 13:34

Фото: iStock/yanik88

В Луганске задержали мужчину, который жестоко обращался с малолетними детьми. Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье 117 УК РФ, касающейся истязания. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.