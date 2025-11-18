В Луганске задержали мужчину за истязание малолетних детей
В Луганске задержали мужчину, который жестоко обращался с малолетними детьми. Следственный комитет России открыл уголовное дело по статье 117 УК РФ, касающейся истязания. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на СК РФ.
В республиканскую больницу поступила женщина с переломом челюсти. Она рассказала, что травму ей нанёс сожитель в состоянии гнева. При проверке выяснилось, что у её детей обнаружены множественные телесные повреждения.
На допросе задержанный признался, что после алкоголя избивал малышей различными предметами, душил их и причинял психические страдания. Теперь злоумышленнику грозит заключение под стражу. Следствие продолжает работу над делом.
