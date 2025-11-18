Двух калининградцев будут судить за кражу фрагмента скульптуры на острове Канта
Калининградцы предстанут перед судом за кражу фрагмента бронзовой скульптуры «Символы Кенигсберга 1930 год». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.
В марте 2025 года обвиняемые заметили, что часть скульптуры на площади у Кафедрального собора не закреплена. Они похитили её, спрятав под одежду, и в дальнейшем сдали в пункт приема металла.
Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение против 53-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы. Их обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
