Достижения.рф

Двух калининградцев будут судить за кражу фрагмента скульптуры на острове Канта

Фото: iStock/Dugwy

Калининградцы предстанут перед судом за кражу фрагмента бронзовой скульптуры «Символы Кенигсберга 1930 год». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областную прокуратуру.



В марте 2025 года обвиняемые заметили, что часть скульптуры на площади у Кафедрального собора не закреплена. Они похитили её, спрятав под одежду, и в дальнейшем сдали в пункт приема металла.

Прокурор Московского района утвердил обвинительное заключение против 53-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы. Их обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что на проспекте Андропова в Москве произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0