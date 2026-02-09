Достижения.рф

Экс-кандидат в мэры и её сын из ВШЭ объявлены в международный розыск за убийство

Россияне попали в международный розыск по делу об убийстве в Бенсхайме
Немецкие власти объявили в международный розыск экс-кандидата в мэры Москвы Наталью Донцову и её сына, сотрудника ВШЭ, Александра Донцова. О причинах этого сообщает Telegram-канал Baza.



Донцовых подозревают в убийстве в Германии беременной женщины, бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой, летом 2024 года. Оба подозреваемых сейчас находятся в России.

Следствие установило, что в ночь исчезновения женщины Наталья Донцова экстренно покинула Германию. Позже Александр Донцов уехал в Россию с дочерью. Немецкие следователи обнаружили в доме следы крови и орудие преступления с ДНК Натальи Донцовой и погибшей.

Казахстан, где и погибшая, и Александр Донцов имеют гражданство, возбудил дело и запросил экстрадицию мужчины. Наличие у подозреваемого российского паспорта осложняет эту процедуру.

Ольга Щелокова

