Экс-кандидат в мэры и её сын из ВШЭ объявлены в международный розыск за убийство
Немецкие власти объявили в международный розыск экс-кандидата в мэры Москвы Наталью Донцову и её сына, сотрудника ВШЭ, Александра Донцова. О причинах этого сообщает Telegram-канал Baza.
Донцовых подозревают в убийстве в Германии беременной женщины, бывшей судьи из Казахстана Айгуль Сайлыбаевой, летом 2024 года. Оба подозреваемых сейчас находятся в России.
Следствие установило, что в ночь исчезновения женщины Наталья Донцова экстренно покинула Германию. Позже Александр Донцов уехал в Россию с дочерью. Немецкие следователи обнаружили в доме следы крови и орудие преступления с ДНК Натальи Донцовой и погибшей.
Казахстан, где и погибшая, и Александр Донцов имеют гражданство, возбудил дело и запросил экстрадицию мужчины. Наличие у подозреваемого российского паспорта осложняет эту процедуру.
