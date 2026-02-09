Экс-кандидат в мэры и её сын из ВШЭ объявлены в международный розыск за убийство

09 февраля 2026, 11:55

Россияне попали в международный розыск по делу об убийстве в Бенсхайме

Немецкие власти объявили в международный розыск экс-кандидата в мэры Москвы Наталью Донцову и её сына, сотрудника ВШЭ, Александра Донцова. О причинах этого сообщает Telegram-канал Baza.