В Казани безбилетники заплатили почти 2 млн рублей штрафов за полгода
В Казани за безбилетный проезд в общественном транспорте за первые шесть месяцев этого года назначили штрафы почти на 2 млн рублей. Об этом заявил на деловом понедельнике начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата исполкома Казани Александр Земченко, передает «Татар-информ».
В первом полугодии 2026 года административная комиссия рассмотрела 1 252 дела о безбилетном проезде, пояснил Земченко. В исполкоме Казани подчеркнули, что контроль за оплатой проезда ужесточается в рамках поэтапного внедрения бескондукторной системы в городском транспорте.
Пассажирам напомнили, что оплатить проезд необходимо в течение одной остановки после входа в транспортное средство. В противном случае нарушитель может быть привлечен к административной ответственности. В первом полугодии административные комиссии Казани обработали 136 тысяч материалов, что на 9% превышает показатели за тот же период прошлого года.
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