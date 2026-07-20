В Казани безбилетники заплатили почти 2 млн рублей штрафов за полгода

20 июля 2026, 18:58

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

В Казани за безбилетный проезд в общественном транспорте за первые шесть месяцев этого года назначили штрафы почти на 2 млн рублей. Об этом заявил на деловом понедельнике начальник управления по организации деятельности административных комиссий Аппарата исполкома Казани Александр Земченко, передает «Татар-информ».