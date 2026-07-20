У компании Андрея Малахова вновь обнаружили налоговую задолженность
У компании Андрея Малахова ООО «СГК "Изовела"» вновь выявили налоговую задолженность. Как сообщает «Звездач», размер долга перед Федеральной налоговой службой составляет 3,6 миллиона рублей.
По данным издания, это не первый случай, когда у бизнеса телеведущего возникают вопросы со стороны налоговых органов. При этом компания продолжает вести деятельность.
Официальных комментариев от Андрея Малахова или представителей ООО «СГК "Изовела"» по поводу задолженности пока не поступало. Информации о возможных ограничительных мерах в отношении компании также нет.
Ранее стало известно, что компания супруга певицы Риты Дакоты, Фёдора Белогая, оказалась в процессе ликвидации. Налоговая служба приняла решение о предстоящем исключении ООО «Хайлайтс Медиа» из Единого государственного реестра юридических лиц.
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