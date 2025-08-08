Достижения.рф

В Казани более 15 полицейских отравились после ужина в столовой

Фото: iStock/blinow61

В Казани более 15 сотрудников полиции, проходивших курсы профподготовки и повышения квалификации, отравились после ужина в институтской столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Инцидент произошёл 7 августа.

12 полицейских, включая представителей среднего начальствующего состава, были экстренно госпитализированы с симптомами пищевого отравления.

По предварительным данным, причиной инцидента стало использование просроченных продуктов при приготовлении пищи.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, ведётся расследование и поиск виновных.

Анастасия Чинкова

