В Казани более 15 полицейских отравились после ужина в столовой
В Казани более 15 сотрудников полиции, проходивших курсы профподготовки и повышения квалификации, отравились после ужина в институтской столовой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл 7 августа.
12 полицейских, включая представителей среднего начальствующего состава, были экстренно госпитализированы с симптомами пищевого отравления.
По предварительным данным, причиной инцидента стало использование просроченных продуктов при приготовлении пищи.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, ведётся расследование и поиск виновных.
