В Уссурийске 20-летний мужчина лишился квартиры из-за мошенников
20-летний житель Уссурийска стал жертвой мошенников, которые представлялись сотрудниками почтового отделения и Центробанка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Аферисты связались с молодым человеком через мессенджер. Женщина представилась работницей почты и попросила продиктовать код из СМС якобы для подтверждения отправки посылки. В следующем звонке злоумышленники сообщили от имени сотрудников Центробанка и силовых ведомств, что код открыл доступ к личным данным, а мошенники могут завладеть банковскими сбережениями и недвижимостью.
Злоумышленники убедили россиянина перевести сбережения на «безопасный счёт», взять кредит на полмиллиона рублей и продать квартиру. Сделку обещали оформить фиктивно, чтобы якобы выявить банду «чёрных риелторов». В результате уссуриец выручил за квартиру 3,4 миллиона рублей, перевёл их в криптовалюту и отправил на «безопасный счёт». После того как он осознал мошенничество, молодой человек обратился в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Читайте также: