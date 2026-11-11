В Казани горит склад, площадь пожара увеличивается

11 ноября 2026, 14:38

В Казани площадь возгорания на складе выросла до четырех тысяч квадратных метров

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Пожар произошёл на складе в Казани — возгорание удалось локализовать, при этом его площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.





Ранее ведомство информировало, что горят здание склада на площади 1,6 тысячи квадратных метров и автопокрышки под открытым небом на 800 «квадратах». Отмечается, что пожарные отстояли от огня семь легковых автомобилей, находившихся в непосредственной близости к месту пожара и получивших частичные повреждения от высокой температуры.



