В Казани горит склад, площадь пожара увеличивается
В Казани площадь возгорания на складе выросла до четырех тысяч квадратных метров
Пожар произошёл на складе в Казани — возгорание удалось локализовать, при этом его площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее ведомство информировало, что горят здание склада на площади 1,6 тысячи квадратных метров и автопокрышки под открытым небом на 800 «квадратах». Отмечается, что пожарные отстояли от огня семь легковых автомобилей, находившихся в непосредственной близости к месту пожара и получивших частичные повреждения от высокой температуры.
«В ходе проведения разведки и вскрытия кровли в подкровельном пространстве были обнаружены новые очаги горения. Общая площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении РИА Новости.Локализацию пожара объявили в 13:59. К тушению привлекли 83 человека и 28 единиц техники.