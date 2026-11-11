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В Хабаровском крае при пожаре пострадали шестеро детей, оставшиеся дома без присмотра

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Хабаровского края» ​@proc_phk

В Хабаровском крае при пожаре пострадали шестеро детей, которые остались дома без присмотра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



Огонь охватил квартиру в посёлке Новостройка. По предварительным данным, дети в возрасте от трех до четырнадцати лет находились в помещении одни. В результате пожара большинство несовершеннолетних получили лёгкое отравление угарным газом, всех госпитализировали. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Хабаровского края» @proc_phk
Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также местного самоуправления. Специалисты оценят соблюдение требований пожарной безопасности. Ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов контролирует надзорное ведомство.
Мария Моисеева

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