В Хабаровском крае при пожаре пострадали шестеро детей, оставшиеся дома без присмотра
В Хабаровском крае при пожаре пострадали шестеро детей, которые остались дома без присмотра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Огонь охватил квартиру в посёлке Новостройка. По предварительным данным, дети в возрасте от трех до четырнадцати лет находились в помещении одни. В результате пожара большинство несовершеннолетних получили лёгкое отравление угарным газом, всех госпитализировали. Один ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
Прокуратура организовала проверку работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также местного самоуправления. Специалисты оценят соблюдение требований пожарной безопасности. Ход и результаты процессуальной проверки правоохранительных органов контролирует надзорное ведомство.
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