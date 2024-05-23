В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий

Фото: iStock/Photofex
В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проводится эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима».
Кроме того, были эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.
Ранее сообщалось, что над нефтеперерабатывающими предприятиями Нефтекамска звучит воздушная тревога. Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропортами Казани и Нижнекамска было закрыто воздушное пространство, они не принимают и не отправляют рейсы, сообщали в Росавиации.
Читайте также:
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
Кроме того, были эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.
Ранее сообщалось, что над нефтеперерабатывающими предприятиями Нефтекамска звучит воздушная тревога. Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропортами Казани и Нижнекамска было закрыто воздушное пространство, они не принимают и не отправляют рейсы, сообщали в Росавиации.
Читайте также:
В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
Воздушная тревога объявлена в Севастополе
Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине
Анастасия Чинкова