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В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация работников предприятий

23 мая 2024, 13:11
Фото: iStock/Photofex

Фото: iStock/Photofex

В Казани и Нефтекамске проводится массовая эвакуация сотрудников предприятий из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проводится эвакуация работников «Нижнекамскуглерода», «Оргсинтеза», «Нижнекамскшины», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехима».

Кроме того, были эвакуированы сотрудники нижнекамской ТЭЦ.



Ранее сообщалось, что над нефтеперерабатывающими предприятиями Нефтекамска звучит воздушная тревога. Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропортами Казани и Нижнекамска было закрыто воздушное пространство, они не принимают и не отправляют рейсы, сообщали в Росавиации.

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#эвакуация
#беспилотник
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#предприятия
#сотрудники
СК: похищенные абитуриентки уходили с «политеховским» маньяком добровольно
23 мая 2024, 13:30

Фото: iStock/sqback

Следователь по особо важным делам следственного управления следственного комитета (СУСК) по региону Иван Зеленский заявил, что похищенные абитуриентки уходили с политеховским» маньяком добровольно. Об этом Зеленский сообщил журналистам.
По словам следователя, к каждой жертве преступник Виталий Машинин находил свой подход. Уточняется, что при знакомстве с девушками Манишин выдавал себя за человека, который может решить вопрос, связанный с поступлением и обучением, также он обещал помогать материально в случае, если девушка с ним пойдет на контакт.

Зеленский отметил, что под этими предлогами маньяк уводил ​пострадавших из института, насиловал и убивал. По данным следствия, Манишин признан вменяемым.

Ранее сообщалось, что Заводский районный суд Кемерово обязал МВД выплатить семье убитой 23-летней Веры Пехтелевой денежную компенсацию, размер которой составляет 700 тысяч рублей.

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#тюрьма
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В Нижнекамске звучит воздушная тревога, аэропорт закрыл воздушное пространство
Над НПЗ в Нижнекамске звучит воздушная тревога
23 мая 2024, 12:59

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога звучит над нефтеперерабатывающими предприятиями «Танеко» и Таиф-НК в Нижнекамске. Об этом пишет Telegram-канал, который приводит слова очевидцев.
Кроме того, в настоящее время проводится эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима».

Также из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт города закрыл воздушное пространство. По этой же причине не принимает и не отправляет рейсы аэропорт Казани, сообщили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны, совершившие атаку, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.

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#воздушная тревога
#аэропорт
#нпз
#беспилотник
#опасность
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После пожара в Подмосковье возбудили дело об организации незаконной миграции
23 мая 2024, 12:44

Фото: iStock/Harry Wedzinga

После пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что 23-летний мужчина взял в аренду частный дом и поселил туда иностранных граждан без регистрации на территории России.

Расследование уголовного дела контролирует Истринская городская прокуратура. Также выявляются возможные причастные к организации незаконной миграции.

Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется. При пожаре погибло семь человек.

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#подмосковье
#истра
#пожар
#уголовное прокуратура
#снт
#следствие
#человек
#мужчина
#расследование
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Глава Крыма Аксёнов рассказал о попытках совершения четырёх покушений на него
Глава Крыма Аксёнов заявил, что за год на него пытались совершить 4 покушения
23 мая 2024, 12:19

Фото: сайт Кремля

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что за минувший год были предотвращены четыре попытки покушения на него. Об этом он сообщил в ходе интервью местному телеканалу «Крым 24».
Он подчеркнул, что все участники планировавшихся покушений были задержаны.

В мае прошлого года сообщалось о подготовке серии резонансных терактов в Крыму. Федеральной службе безопасности (ФСБ) удалось предотвратить готовящиеся агентами военной разведки Украины атаки. В их числе было и покушение на главу республики Сергея Аксёнова.

Также в начале февраля этого года ФСБ сообщила, что террористы хотели взорвать кортеж Аксёнова. Они действовали по заданию Украины. Теракт удалось предотвратить, а готовившие его граждане задержаны.

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#сергей аксёнов
#крым
#опасность
#безопасность
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Росгвардия задержала около 10 сотрудников склада «Вайлдберриз» в Электростали
Росгвардия и полиция приехали на склад «Вайлдберриз» в Электростали
23 мая 2024, 12:09

Фото: iStock/???? ??????

Сотрудники полиции и Росгвардии нагрянули на склад «Вайлдберриз» в подмосковной Электростали. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов проверяют у работников склада паспорта, регистрацию и военные билеты.

По последним данным, в автозаки уже проводили порядка 10 сотрудников склада маркетплейса.

В настоящее время о причине визита правоохранителей не сообщается. Однако незадолго до этого силовики посещали склад с целью проведения рейдов против нелегальных мигрантов.

Ранее в главном региональном управлении Московской области сообщили, что в рамках анализа миграционной обстановки в регионе будут проводиться рейды по выявлению случаев незаконного нахождения в стране мигрантов.

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#электросталь
#склад
#задержание
#мигранты
#рейды
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Рыболовецкое судно под флагом России задержали у берегов Индонезии
23 мая 2024, 11:25

Фото: iStock/Laura Ragsdale

У берегов Индонезии задержали рыболовецкое судно с российским флагом, на борту которого находились 12 индонезийцев и 18 граждан других государств. Об этом пишет РИА Новости.
Меры по задержанию были приняты в связи с незаконным выловом рыбы. При этом неизвестно, были ли на борту россияне.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что йеменское движение «Ансар Алла» атаковало нефтяной танкер, который следовал в Китай после остановки в России. Инцидент произошёл в Красном море.

По судну был произведён удар противокорабельной баллистической ракетой, в результате чего отсеки были заполнены водой, потеряно движение и управление.

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#индонезия
#рыбалка
#корабль
#россия
#задержание
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В российском регионе неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным
В Ленинградской области уничтожили табличку на мемориале финским военным
23 мая 2024, 11:24

Фото: iStock/artolympic

В Ленинградской области неизвестные уничтожили табличку на мемориале финским военным. Об этом пишет «Фонтанка».
Сообщается, что речь идет о мемориале, расположенном на территории кирхи, который посвящен военным республики Финляндия. Они погибли во время Финской войны с СССР. Неизвестные испачкали гранитный камень зеленой краской, а табличку разбили. От доски остались только три осколка.

Сейчас полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Юрий Гриценко, убивший пять и ранивший 10 женщин, может оказаться на воле уже 14 июня. Известно об этом стало от источника в мордовской колонии, где мужчина отбывает срок. Там рассказали, что за 22 года он не изменился: пытался устроить бунт и бросался на других зэков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#ссср
#мужчина
#финляндия
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Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье увеличилось
Число жертв пожара в частном доме в СНТ «Снегирь» в Подмосковье увеличилось до 7
23 мая 2024, 11:21

Фото: iStock/izzzy71

Количество погибших при крупном пожаре в частном доме в СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре увеличилось до семи. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах.
По данным источника, восемь человек пострадали, семь из них погибли. Площадь пожара составила 80 кв. м.

Согласно информации оперативных служб, здание горело по всей площади. Огонь был ликвидирован в 08:55 мск.

Напомним, в частном доме в СНТ «Снегирь» в городском округе Истра Московской области случился пожар. Ранее сообщалось о шести погибших и госпитализированной женщине. Точная причина возгорания в настоящее время уточняется.

В марте этого года взрыв и пожар уничтожили гостиницу «Водолей» в Краснодарском крае. Сгорели номера и личные вещи постояльцев.

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#пожар
#истра
#скр
#снт
#человек
#смерть
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Задержан начальник ГУ связи ВС РФ: Что известно о генерал-лейтенанте Шамарине
Замначальника Генштаба ВС РФ Шамарина подозревают в получении крупной взятки
23 мая 2024, 10:31

Фото: сайт Минобороны России

23 мая 2024 года был задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.
О том, за что его могут посадить, кто был арестован по этому делу раньше Шамарина и что известно об имуществе генерала, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Вадим Шамарин родился в 1971 году в Таганроге. Окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, Военную академию связи.

Карьера Шамарина


С 1992 года Шамарин проходил воинскую службу на должностях от командира взвода дистанционного управления радиоцентра до начальника узла связи. С 2021 года Шамарин занимал пост начальника Главного управления связи ВС России – заместителя главы Генштаба.

За что задержали Шамарина


Замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. В правоохранительных органах подтвердили, что по уголовному делу о возможных денежных махинациях у генерала прошел обыск. По его результатам Вадима Шамарина доставили на допрос в СКР.

Что известно об имуществе Шамарина


На задержанного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина из недвижимости официально оформлена квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей. Во владении у его супруги находится автомобиль Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года. Его цена эквивалентна 13 миллионам рублей.

Кого арестовали раньше Шамарина


В 2020 году по этому же делу был арестован предыдущий заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов. Генерал был обвинен в получении взятки и в двух эпизодах особо крупного мошенничества, общий размер равен 6,7 миллиарда рублей.

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