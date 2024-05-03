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Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине

На всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу
03 мая 2024, 21:45
Фото: iStock/Harry Wedzinga

Фото: iStock/Harry Wedzinga

Воздушная тревога была объявлена третий раз за день на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Отмечается, что сначала в 20:35 мск предупреждение о воздушной угрозе включилось в Киеве. В течение минуты в зоне опасности оказались все регионы Украины.

Затем, в 20:53 мск тревога была отменена в Волынской области, а к 20:55 мск сирены отключились в большинстве регионов страны.



В настоящее время предупреждение продолжает действовать в Кировоградской и Полтавской областях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе конфликта, который связан с планами российской армии о расширении наступательных действий. Такое заявление он сделал в ходе обращения к пограничникам по время поездки в Хмельницкий.

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В Евросоюзе раскрыли план быстрого завершения конфликта на Украине
Боррель: без поставок оружия конфликт на Украине «закончится через две недели»
03 мая 2024, 21:53

Фото: iStock/JARAMA

Без поставок Киеву западного вооружения конфликт завершится за две недели. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе выступления с лекцией в Великобритании.
Он подчеркнул, что существование Украины полностью зависит от её союзников. Чтобы закончить конфликт, нужно просто прекратить поставки оружия. В этом случае ВСУ больше не смогут держать оборону и будут вынуждены сдаться.

Затем он задался риторическим вопросом, а хотят ли такого исхода конфликта в Европе. Он заявил, что не хотел бы и выразил надежду на то, что многие европейцы придерживаются того же мнения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна входит в новый этап конфликта с Россией, который связан расширением ВС РФ наступательных действий.

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#евросоюз
#украина
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#поставки
#вооружение
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Военному из Дагестана Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно
03 мая 2024, 21:06

Фото: iStock/zim286

Участнику СВО уроженцу Дагестана Фархаду Худайнатову присвоили звание Героя России посмертно. Об этом глава региона Сергей Меликов сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что гвардии прапорщик был заместителем командира группы специального назначения. Звание было присвоено ему за подвиг, совершённый в сентябре прошлого года в Запорожской области. Тогда группа под его командованием попала под массированный огонь. В течение трёх часов Худайнатов эвакуировал своих товарищей, идя по минному полю и под непрекращающимся огнём. Убедившись, что они находятся в безопасности, он, сам раненый, вернулся на позицию и продолжил вести обстрелы. В результате украинские войска отошли. Он запросил эвакуацию слишком поздно – от ран и большой потери крови он скончался в реанимации.

Всего в период проведения СВО группа под командованием Худайнатова ликвидировала более одной тысячи украинских военных, уничтожила 10 наблюдательных постов, 14 опорных пунктов, большое число танков, вооружения, автомобилей и склад с боеприпасами.

Худайнатов стал 11-м дагестанцем, которому присвоили здание Героя России с начала СВО.

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#военные
#сво
#подвиг
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Киев лишит некоторые категории чиновников брони от мобилизации
МО Украины: ряд чиновников лишат брони от мобилизации
03 мая 2024, 20:19

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Согласно новым правилам, некоторые категории украинских чиновников лишатся брони от мобилизации и могут быть призваны в ряды ВСУ. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
По его словам, забронированными останутся госслужащие категории «А». К ним относят председателей поселковых и городских советов и иных чиновников, возглавляющих структуры и являющихся председателями государственных органов и органов местного самоуправления.

При этом чиновники категорий «Б» и «В» будут бронироваться на 50%.

Также Лазуткин добавил, что отсрочку от службы будут получать представители национальной полиции, национальной гвардии, судьи и люди, занимающиеся киберзащитой.

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#мобилизация
#украина
#депутаты
#бронирование
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Глава Березовского района в ХМАО заявил, что отправит коррупционеров на СВО
03 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Глава Березовского района ХМАО и ветеран спецоперации Руслан Александров заявил, что будет отправлять в зону боевых действий чиновников за получение взятки и коррупцию. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам мэра, после того, как он стал участником боевых действий, его мировоззрение кардинально изменилось. Он понял, что в этом мире человек необходим для исполнения какой-либо цели, при этом деньги не имеют особого значения в жизни.

Александров напомнил, что пенсионеры отдают последние деньги, чтобы российским солдатам на фронте было легче, по этой причине он собирается быть нетерпимым, «если вдруг кто-то начнет воровать из бюджета». Мэр добавил, что на посту главы Березовского района будет решать вопрос «кадрового голода», а также привлекать специалистов для расселения ветхого и аварийного жилья.

Напомним, 24 апреля стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) впервые в России мэром назначили участника спецоперации на Украине. Руслан Александров пошёл на СВО добровольцем, но затем получил ранение, после которого перешёл на работу в Центр патриотов России.

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#хмао
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Захарова ответила на слова Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину
Мария Захарова назвала отправку войск НАТО на Украину опасной эскалацией
03 мая 2024, 19:51

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона об отправке войск НАТО на Украину, заявила, что он забыл сделать небольшое уточнение.
По её словам, он забыл добавить, что в отправке войск НАТО на Украину нет необходимости, поскольку «от них там ничего не останется, а для этого ещё можно наскрести украинцев».

Напомним, что глава МИД Великобритании Кэмерон заявил, что не согласен с идеей французского президента Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину для участия в боевых действиях, поскольку это обернётся «опасной эскалацией».

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#военные
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На Западе раскрыли секрет успеха России на Украине
IP: Россия побеждает на Украине благодаря долгосрочной стратегии
03 мая 2024, 19:20

Фото: iStock/macky_ch

Долгосрочная стратегия стала секретом успеха России на Украине. Об этом сообщают журналисты издания Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.
Они указали на то, что пока европейские государства по-прежнему полагаются на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева, президент России Владимир Путин думает о долгосрочной перспективе.

Журналисты отметили, что западные власти не имеют никакой стратегии, а на всё происходящее реагируют пассивно. Например, если у украинской армии заканчиваются боеприпасы, власти Чехии создают альянс для покупки снарядов, а остальные европейские государства не могут заставить собственные предприятия нарастить производство.

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#россия
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#вс рф
#политика
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Штурмовая авиация прикрывает наступление ВС РФ на Часов Яр
Летчик: штурмовая авиация поддерживает наступление ВС РФ на Часов Яр
03 мая 2024, 19:12

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Наступление российских штурмовых подразделений на Часов Яр в ДНР поддерживает авиация «Южной» группировки войск. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас основная задача поддерживать штурмовые группы, которые на "переднем крае" работают. Каждый пораженный нами объект – это чья-то спасенная жизнь и продвижение дальше», — рассказал лётчик-штурмовик.

Уточняется, что штурмовая авиация наносит удары по укрепрайонам противника в Часов Яре. Для этого используются новейшие модификации «Грачей» СУ-25СМ3, которые бьют неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжают продвижение к югу от жилой застройки в районе Часов Яра и уже приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ, который располагается западнее канала Северский Донец.

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#армия россии
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#всу
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Зеленский анонсировал новый этап конфликта с Россией
Зеленский: РФ планирует расширить наступательные действия
03 мая 2024, 18:46

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна находится перед новым этапом конфликта с Россией, так как ВС РФ планируют расширить наступательные действия. Об это он заявил в рамках обращения к пограничникам во время поездки в Хмельницкий.
«Сегодня уже 800-й день войны. Это чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что Россия собирается расширить наступательные действия. Таким образом, Зеленский отметил, что Украина и её западные союзники должны сделать всё возможное, чтобы сорвать планы Москвы.

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#россия
#украина
#всу
#зеленский
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Шесть человек спасли после удара ВСУ по жилому дому в Токмаке
03 мая 2024, 18:30

Фото: iStock/Roman Novitskii

Шесть человек удалось спасти после удара Вооруженных сил Украины по жилому дому в Токмаке.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор взявшей шефство над Токмаком Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, погибших при разборе завала не обнаружили. Также удалось спасти собаку.

Он добавил, что спасатели продолжают снимать плиты перекрытия в целях безопасности. Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что украинские боевики ударили по пятиэтажному жилому дому на улице Куйбышева в Токмаке. Он сообщил, что под завалами могут быть люди.

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#украина
#всу
#спецоперация
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