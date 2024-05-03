Воздушная тревога трижды за сутки звучала на Украине

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Воздушная тревога была объявлена третий раз за день на Украине, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Отмечается, что сначала в 20:35 мск предупреждение о воздушной угрозе включилось в Киеве. В течение минуты в зоне опасности оказались все регионы Украины.
Затем, в 20:53 мск тревога была отменена в Волынской области, а к 20:55 мск сирены отключились в большинстве регионов страны.
В настоящее время предупреждение продолжает действовать в Кировоградской и Полтавской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе конфликта, который связан с планами российской армии о расширении наступательных действий. Такое заявление он сделал в ходе обращения к пограничникам по время поездки в Хмельницкий.
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Затем, в 20:53 мск тревога была отменена в Волынской области, а к 20:55 мск сирены отключились в большинстве регионов страны.
В настоящее время предупреждение продолжает действовать в Кировоградской и Полтавской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о новом этапе конфликта, который связан с планами российской армии о расширении наступательных действий. Такое заявление он сделал в ходе обращения к пограничникам по время поездки в Хмельницкий.
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Анастасия Чинкова