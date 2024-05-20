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В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне. Сообщается, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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