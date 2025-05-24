В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения

В эту субботу, 24 мая, в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на районное отделение ЕДДС.