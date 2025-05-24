В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения

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Житель Казани убил бывшую жену, порезал трёхлетнего сына и прямо сейчас грозится совершить самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что всё происходит в ЖК «Волжская гавань». Мужчина является иностранцем, но имеет российское гражданство. Очевидцы сообщают, что он ворвался в квартиру к бывшей жене и убил её, после чего напал на трёхлетнего сына, у которого сегодня день рождения, а затем сбежал в свою квартиру по соседству.
Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.
В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.
По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.
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Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.
В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.
По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.
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Анастасия Чинкова