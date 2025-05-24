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В Казани иностранец убил экс-жену и порезал трёхлетнего сына в его день рождения

Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Житель Казани убил бывшую жену, порезал трёхлетнего сына и прямо сейчас грозится совершить самоубийство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
Отмечается, что всё происходит в ЖК «Волжская гавань». Мужчина является иностранцем, но имеет российское гражданство. Очевидцы сообщают, что он ворвался в квартиру к бывшей жене и убил её, после чего напал на трёхлетнего сына, у которого сегодня день рождения, а затем сбежал в свою квартиру по соседству.

Теперь неадекват грозится совершить самоубийство. С ним ведут переговоры на английском языке.

В настоящее время состояние мальчика уточняется. Он выжил, но получил серьёзные ранения.

По предварительной версии, скандал произошёл из-за развода.

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Водитель пострадал при возгорании школьного автобуса в Подмосковье
24 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Iulianna Est

Школьный автобус загорелся на обочине в подмосковной Коломне. Инцидент произошел около 10:34 вблизи одного из домов, расположенных на улице Озерской в селе Полурядинки. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.
В публикации отмечается, что сначала возник дым, а после — возгорание. Как сообщает источник «РЕН ТВ», в результате происшествия пострадал водитель, его доставили в больницу. Предварительной причиной пожара считается неисправная проводка. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

Перед этим сообщалось, что после смертельного ДТП на трассе М-12 в Подмосковье задержали водителя микроавтобуса.

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В день закрытия кинофестиваля в Каннах отключили электричество после серии поджогов
24 мая 2025, 18:00

Фото: iStock/ LeMusique

В день закрытия Каннского кинофестиваля во франции отключили электричество после серии поджогов, сообщил Телеграм-канал SHOT.
До церемонии награждения осталось лишь несколько часов, а в городе все еще нет света.

В Каннах пропало электричество в ночь на субботу. Неизвестные подпилили ряд опор линий электропередачи и подожгли. Более 160 тысяч домов лишились света. В настоящее время в городе не работают светофоры, из-за чего наблюдаются сильные проблемы с движением. Еще Интернет работает с перебоями. Отмечалось, что пришлось прервать показ картины «Сират» в рамках кинофестиваля.

Власти заявили, что церемония награждения пройдет даже без электричества. Сейчас Дворец фестивалей снабжается энергией с помощью трех генераторов.

Ранее сообщалось, что тело писателя-фантаста Юрия Никитина будет заморожено для возможного воскрешения в будущем.

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В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после тройного ДТП с погибшими
24 мая 2025, 17:05

Фото: телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

В Подмосковье задержали водителя микроавтобуса после смертельного ДТП на трассе М-12. Об этом в телеграм-канале сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
По данным ведомства, сначала микроавтобус «Мерседес» столкнулся с «Ладой Ларгус», а затем — с «Ауди». В результате аварии два пассажира отечественной легковушки погибли. Также госпитализированы восемь человек из микроавтобуса. На месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

В Сети появились кадры с последствиями: перевернутый микроавтобус, поврежденные отбойники и разбросанные части от машин.

Перед этим сообщалось, что сразу после автокатастрофы очевидцы спасали несовершеннолетнего.

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Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке на отдыхе в Египте
24 мая 2025, 16:34

Фото: iStock/ Irina Kononova

Рыба-хирург разрезала ногу российской туристке во время отдыха в Египте, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что трудящаяся туристическим агентом девушка поехала отдыхать на курорт. Когда туристка купалась, ощутила резкую боль в ноге. Затем она увидела рану и проплывшую неподалеку рыбу-хирурга.

Пострадавшей девушке зашили рану, выписали антибиотики, обезболивающие и еще ряд препаратов. Однако нога все еще горячая и отекшая. Россиянка собирается обратиться в стационар, дабы избежать риска инфицирования.

Напомним, рыб-хирургов порой можно увидеть в Красном море. Они наносят резаные раны даже неподвижно стоящему в воде человеку. Токсичная слизь на их шипах нередко провоцирует заражение.

Ранее сообщалось, что российский турист погиб в Паттайе (Таиланд), упав с девятого этажа жилого дома в районе Джомтьен.

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Тело пропавшего на снегоходе мужчины нашли посреди тундры в ЯНАО
24 мая 2025, 15:25

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В эту субботу, 24 мая, в ЯНАО завершились поиски местного жителя, пропавшего посреди тундры. Его тело обнаружили через четыре дня в двух километрах южнее фактории Хадынто. Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на районное отделение ЕДДС.
По данным источника, ночью минувшего вторника, 20 мая, мужчина отправился на снегоходе с фактории Хадынто к своему чуму. Спустя трое суток на диспетчерский пульт поступило сообщение о его исчезновении. До настоящего момента о местонахождении тундровика ничего не было известно.

Перед этим сообщалось, что при пожаре на нефтегазовом месторождении в Сибири пострадали три человека.

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