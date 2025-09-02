В Казани ищут мужчину, расплатившегося за поездку в такси наркотиками
В Казани мужчина расплатился за поездку в такси свертком с наркотиками. Сейчас его ищут правоохранители.
По информации «Татар-информ», в полицию обратился водитель такси. Он сообщил о пассажире, который расплатился с ним за поездку свертком с неизвестным веществом. С помощью экспертизы выяснилось, что это был синтетический наркотик.
По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут пассажира.
Читайте также: