В Казани ищут мужчину, расплатившегося за поездку в такси наркотиками

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Казани мужчина расплатился за поездку в такси свертком с наркотиками. Сейчас его ищут правоохранители.



По информации «Татар-информ», в полицию обратился водитель такси. Он сообщил о пассажире, который расплатился с ним за поездку свертком с неизвестным веществом. С помощью экспертизы выяснилось, что это был синтетический наркотик.

По факту преступления возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут пассажира.

