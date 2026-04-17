Женщина, которой по ошибке прооперировали бедро вместо позвоночника, не выжила
В Индии пожилой женщине сделали ненужную операцию из-за грубой ошибки при идентификации пациентов. Об этом информирует Times of India.
7 марта в травматологическом центре при университетской больнице в Варанаси произошел несчастный случай. 71-летняя Радхика Деви находилась в отделении нейрохирургии и готовилась к плановой операции. Однако по ошибке ее доставили в операционную вместо 82-летней Радхики Сингх.
Врачи начали операцию, но старший ординатор не обнаружил перелома бедра. Медсестры подтвердили, что произошла подмена. Разрезы обработали, а пациентку вернули в палату, не сообщив об этом ее семье.
18 марта Радхике Деви провели правильную операцию, однако возникли осложнения. 28 марта она скончалась.
Ошибку выявили, когда внук женщины обратился с жалобой к директору больницы. Для расследования происшествия была создана комиссия, которая в настоящее время проверяет обстоятельства и определяет степень ответственности медицинского персонала.
