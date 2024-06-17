В Казани отец избил своего сына около подъезда до полуобморочного состояния

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Отец избил собственного сына до полуобморочного состояния у подъезда жилого дома в Казани. Теперь мужчину могут лишить родительских прав. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
Мужчина начал избивать ребёнка на глазах у дочери и жены. После нескольких ударов мальчик упал на землю и начал трястись. На крики и плач мужчина не реагировал.
Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а отца хотят лишить родительских прав.
Она подчеркнула, что мужчина должен быть наказан за избиение ребёнка по всей строгости закона.
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Ситуацию под свой контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, а отца хотят лишить родительских прав.
«Ужасно, что подобное поведение допускает родной отец в отношении своего же сына. Конечно же, здесь стоит поднимать вопрос о лишении родительских прав за жестокое обращение с ребенком», — заявила омбудсмен в беседе с NEWS.ru.
Она подчеркнула, что мужчина должен быть наказан за избиение ребёнка по всей строгости закона.
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Элина Позднякова