В Казани выпускники устроили массовую драку

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Правоохранительные органы проведут проверку из-за массовой драки выпускников в центре Казани, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на МВД по Татарстану.
«По факту потасовки между группой молодых людей в отделе полиции «Вишневский» Управления МВД России по Казани проводится проверка», —отметили сотрудники МВД.
Работники ведомства обратили внимание, что из-за происшествия никто не подавал заявлений в полицию. За медицинской помощью граждане тоже не обращались, отметили в МВД.
Напомним, 25 мая в Сети появились видео, на которых школьники дрались на улице Толстого в Казани. На подростках можно было заметить ленты выпускников. Что послужило причиной конфликта, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone.
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