В Швейцарских Альпах обнаружили тела пяти туристов

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Трупы пятерых человек обнаружили у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об этом сообщалось на сайте полиции швейцарского кантона Вале.
Отмечалось, что 24 мая альпинисты нашли у подножия Римпфишхорна, где располагается маршрут из курортного города Церматт, лыжи. Потом скалолазы проделали путь до конца, не обнаружили хозяев лыж и сообщили об этом спасателям.
Известно, что личности погибших еще не удалось идентифицировать, швейцарская прокуратура начала расследование происшествия.
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«Со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около четырех тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — уточнялось в сообщении правоохранителей.
Известно, что личности погибших еще не удалось идентифицировать, швейцарская прокуратура начала расследование происшествия.
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Ольга Енгалычева