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В Швейцарских Альпах обнаружили тела пяти туристов

Фото: iStock/ Customdesigner

Фото: iStock/ Customdesigner

Трупы пятерых человек обнаружили у горы Римпфишхорн в Швейцарских Альпах. Об этом сообщалось на сайте полиции швейцарского кантона Вале.
Отмечалось, что 24 мая альпинисты нашли у подножия Римпфишхорна, где располагается маршрут из курортного города Церматт, лыжи. Потом скалолазы проделали путь до конца, не обнаружили хозяев лыж и сообщили об этом спасателям.

«Со спасательным службами связались альпинисты, заметившие брошенные лыжи на высоте около четырех тысяч метров под вершиной Римпфишхорна. Облет района и последующий поиск на земле привели к обнаружению пяти тел без признаков жизни на леднике Адлер», — уточнялось в сообщении правоохранителей.

Известно, что личности погибших еще не удалось идентифицировать, швейцарская прокуратура начала расследование происшествия.

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В Ульяновске девушка выдумала изнасилование из-за не подаренного смартфона
25 мая 2025, 20:17

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ульяновске девушка обвинила парня в изнасиловании, а вскоре изменила показания, признавшись, что просто обиделась за неподаренный iPhone. Тем временем молодому человеку дали три года колонии, пишет Telegram-канал Baza.
18-летняя девушка в мае прошлого года познакомилась в интернете с 21-летним Динаром – студентом местного вуза из Таджикистана. После непродолжительного общения парень предложил девушке переспать с ним в обмен на дорогой смартфон. Она согласилась и встретилась с ним дважды, но заветный iPhone так и не получила. В итоге, обидевшись, девушка решила отомстить – написала на парня заявление в полицию, обвинив его в изнасиловании.

Уже в ходе суда над Динаром девушка опомнилась и заявила, что дала ложные показания. Она поменяла показания, подчеркнув, что написала заявление из-за депрессии и осознания, что парень просто воспользовался ею.

Однако было уже поздно – Динару назначили три года и один месяц лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

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«Нет семьи без урода»: грузинский певец осквернил российский флаг на концерте
Музыкант Татарашвили осудил грузинского певца за осквернение флага РФ
25 мая 2025, 18:45

Фото: iStock/rarrarorro

Грузинский музыкант Темур Татарашвили раскритиковал поступок своего соотечественника Эрекля Гецадзе, который накануне осквернил российский флаг во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air. Его слова приводит РЕН ТВ.
«Большинство грузин того же мнения, как и я. Мы просто в шоке... Это низко очень. <…> У всех должна быть какая-то позиция. Кому-то нравится, кому-то не нравится правительство или страна. Но вот это поведение — это уже чересчур», — заявил Темур.
Он назвал певца «маленькой мошкой» и выразил надежду, что этот инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Тбилиси.
«Нет семьи без урода, как говорят. И мы должны опять жить так, как жили раньше, любили друг друга, уважали», — добавил Татарашвили.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что правоохранители дадут правовую оценку действиям Эрекля Гецадзе.

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В Следственном комитете озвучили причину сильного пожара в ТЦ в Королёве
СК: причиной пожара в ТЦ в Королёве могла стать неисправность электропроводки
25 мая 2025, 18:44

Фото: iStock/Distortion Media

По факту пожара в торговом центре (ТЦ) в Королёве возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, которое повлекло за собой возгорание в ТЦ.

Предварительно сообщается, что причиной возгорания могла стать неисправность или перезагрузка электропроводки.

По завершению тушения следователи и криминалисты Следственного комитета приступят к осмотру места преступления и установят обстоятельства произошедшего.

Все посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы из здания.

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#нарушения
#тц
#сотрудники
#уголовное дело
#следственный комитет
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В Астрахани лифт с жильцами упал с высоты шестого этажа
25 мая 2025, 18:31

Фото: iStock/ Dmytro Falkovskyi

Лифт упал с высоты шестого этажа в многоквартирном доме в Астрахани, несовершеннолетний, ехавший в лифте, получил ушиб, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по Астраханской области.
Отмечалось, что лифт рухнул в воскресенье в многоквартирном доме с высоты шестого этажа, сработала аварийная остановка. В кабине была местная жительница со своим братом, мужем и двумя детьми в возрасте четырех и семи лет.

«Семилетний мальчик получил ушиб ноги», — уточнил представитель Следственного комитета.

Он подчеркнул, что по факту случившегося организовали проверку.

«Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание указанного дома», — обратил внимание источник.


На месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии.

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#лифт
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#ск рф
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Под Нижним Новгородом автобус с детьми из Чувашии попал в ДТП
25 мая 2025, 17:48

Фото: iStock/blinow61

В Нижегородской области произошла авария с экскурсионным автобусом со школьниками из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования республики.
По данным ведомства, пострадавших нет, здоровью и жизням детей ничего не угрожает. Их временно разместили в близлежащей школе.
«В скором времени школьники будут отправлены домой в регион», — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 25 мая, на подъезде к Нижнему Новгороду. На трассе автобус столкнулся с автомобилем «Рено», который получил повреждения.

Перед этим сообщалось, что студент из Астрахани потерял семью из-за ДТП с водителем, курившим марихуану. Родные направлялись к молодому человеку на выпускной.

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#дтп
#происшествие
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#нижний новгород
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