На Камчатке медведь-людоед загрыз мужчину
На Камчатке нашли тело мужчины со следами нападения медведя. Об этом сообщает Следственный комитет региона.
Родственники нашли тело погибшего на северо-восточном берегу залива Корф рядом с охотничьим угодьем. В ходе проверки следователи установили личность мужчины — им оказался 55-летний местный житель.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что медведь, который напал на человека, погиб: его ликвидировали на месте.
Ранее сообщалось о происшествии в Архангельской области. Там медведь насмерть загрыз охотника.
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