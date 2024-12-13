В Казани задержали группу подпольных банкиров с оборотом более 2,5 млрд рублей

Видео: официальный Telegram-канал Ирины Волк
В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала представитель МВД Ирина Волк.
С октября прошлого года мошенники в Казани осуществляли деятельность по незаконному обналичиванию денег. Согласно информации следствия, одни участники группировки искали и отбирали клиентов и контрагентов, а другие перевозили наличные, вели бухгалтерию и оформляли документацию.
Уточняется, что злоумышленники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14%. Прибыль за время работы составила более 43 млн рублей при обороте не менее 2,5 млрд рублей. Силовики задержали 7 участников группы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что злоумышленники проводили незаконные банковские операции, используя реквизиты подконтрольных им юридических лиц. Комиссия за их услуги составляла не менее 14%. Прибыль за время работы составила более 43 млн рублей при обороте не менее 2,5 млрд рублей. Силовики задержали 7 участников группы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова