В Подмосковье мужчина напал на банкомат с отвёрткой

Полиция задержала 37-летнего мужчину, вскрывшего один из банкоматов в подмосковном Краснознаменске с помощью отвёртки, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник ночью повредил дверь банка и проник в тамбур, где был установлен банкомат. Затем мужчина при помощи отвёртки вскрыл фаль-панель банкомата и попытался похитить наличные — более 7 млн рублей. Но тут сработала сигнализация, и злоумышленник скрылся», — говорится в сообщении.Вычислить неудавшегося похитителя удалось при помощи записей с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали по месту его временного проживания в Пушкинском округе.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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