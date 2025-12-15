Достижения.рф

Выяснились новые подробности о нападении школьника на учительницу с ножом в Петербурге

Одноклассники напавшего на учительницу школьника считали его маменькиным сынком
Одноклассники школьника, напавшего на учительницу, назвали его маменькиным сынком. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.



Отмечается, что поводом могла стать плохая оценка, поставленная педагогом, из‑за которой мать подростка сильно расстроилась.

При этом 78.ru пишет, что, по словам матери мальчика, конфликтов с учительницей у сына не было, однако он испытывал сильное моральное напряжение на фоне подготовки к экзаменам.

Отец фигуранта рассказал, что уже полтора года не живет с семьей, но поддерживает постоянный контакт с сыном. По его словам, учащийся не интересовался оружием и не проявлял склонности к насилию — больше увлекался шашками, шахматами и футболом.

