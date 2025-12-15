Выяснились новые подробности о нападении школьника на учительницу с ножом в Петербурге

15 декабря 2025, 14:56

Одноклассники напавшего на учительницу школьника считали его маменькиным сынком

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

Одноклассники школьника, напавшего на учительницу, назвали его маменькиным сынком. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.