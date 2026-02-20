В КБР мужчину отправили в тюрьму за убийство и изнасилование пенсионерки
Верховный суд Кабардино-Балкарии приговорил 23-летнего жителя Нальчика Рустама Ногмова к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установили следствие и суд, преступление случилось ночью 30 января 2025 года. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, мужчина напал в одном из скверов на незнакомую 86-летнюю женщину. Он избил ее и душил до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни.
После убийства Ногмов совершил надругательство над телом погибшей. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину.
