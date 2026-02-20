В Свердловской области суд оправдал женщину по делу об убийстве ее отца
Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийстве собственного отца. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.
По версии следствия, вечером 12 мая 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с отцом и нанесла ему 27 ножевых ранений. После этого она легла спать. Проснувшись, Сальникова обнаружила тело родственника в соседней комнате и обратилась к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.
В суде установили, что в момент, когда женщина ушла спать, в квартире, кроме неё, никого не было, при этом отец находился у подъезда на лавочке, а входная дверь оставалась незапертой. Допрошенные свидетели заявили, что в последние годы серьёзных конфликтов между ними не было.
Суд пришёл к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств причастности Сальниковой к преступлению. В итоге ее полностью оправдали и за ней признали право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого уголовным преследованием.
