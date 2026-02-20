В Свердловской области суд оправдал женщину по делу об убийстве ее отца

20 февраля 2026, 12:00

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийстве собственного отца. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.