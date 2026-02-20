Достижения.рф

В Свердловской области суд оправдал женщину по делу об убийстве ее отца

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

Тавдинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор местной жительнице Наталье Сальниковой по делу об убийстве собственного отца. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.



По версии следствия, вечером 12 мая 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с отцом и нанесла ему 27 ножевых ранений. После этого она легла спать. Проснувшись, Сальникова обнаружила тело родственника в соседней комнате и обратилась к соседям, которые вызвали полицию и скорую помощь.

В суде установили, что в момент, когда женщина ушла спать, в квартире, кроме неё, никого не было, при этом отец находился у подъезда на лавочке, а входная дверь оставалась незапертой. Допрошенные свидетели заявили, что в последние годы серьёзных конфликтов между ними не было.

Суд пришёл к выводу, что сторона обвинения не представила убедительных доказательств причастности Сальниковой к преступлению. В итоге ее полностью оправдали и за ней признали право на реабилитацию и возмещение вреда, причинённого уголовным преследованием.

