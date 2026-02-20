В Армавире неизвестный объект на парашюте упал на территории техникума
В Армавире на территории местного техникума приземлился неизвестный предмет с парашютом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Неопознанное устройство опустилось на парашюте в районе Армавирского аграрно-технологического техникума. Очевидцы сообщили о случившемся в экстренные службы.
Специалисты, работающие на месте, предварительно определили, что находка может быть взрывоопасной. Сапёры и представители экстренных служб уже оцепили территорию и приступили к работе с подозрительным объектом.
