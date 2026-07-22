В Кемерове девушки выбросили кресло из окна 12 этажа после ссоры с арендодателем
В Кемерове две девушки выбросили из окна арендованной квартиры, которая находится на 12 этаже, кресло и другие вещи после ссоры с хозяином жилья. Об этом сообщили в региональном отделении Росгвардии.
По данным «Сiбдепо», все произошло в Заводском районе на улице Мичурина. Так, уроженки Кемерова и города Березовский поссорились с арендодателем и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ему отомстить. Они выбросили из окна кресло и другие вещи, сопровождая свои действия громкими криками.
«После конфликта с собственником они стали выбрасывать из окна вещи и мебель, причинив материальный ущерб, и отказывались открывать дверь», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Тем не менее нарушительниц порядка удалось задержать и передать полиции для дальнейших разбирательств. При падении кресла из окна никто не пострадал.