В Кемерове девушки выбросили кресло из окна 12 этажа после ссоры с арендодателем

22 июля 2026, 14:29

Фото: iStock/Fedorovekb

В Кемерове две девушки выбросили из окна арендованной квартиры, которая находится на 12 этаже, кресло и другие вещи после ссоры с хозяином жилья. Об этом сообщили в региональном отделении Росгвардии.





По данным «Сiбдепо», все произошло в Заводском районе на улице Мичурина. Так, уроженки Кемерова и города Березовский поссорились с арендодателем и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили ему отомстить. Они выбросили из окна кресло и другие вещи, сопровождая свои действия громкими криками.





«После конфликта с собственником они стали выбрасывать из окна вещи и мебель, причинив материальный ущерб, и отказывались открывать дверь», — рассказали в пресс-службе ведомства.