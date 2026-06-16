В российском центре занятости задержали дебоширку и передали ее психиатрам

16 июня 2026, 20:15

Дебоширку в новосибирском центре занятости передали психиатрам

Фото: istockphoto/blinow61

В Новосибирске посетительница центра занятости устроила скандал, и ее передали психиатрам. Инцидент произошел 15 июня в отделе Калининского района.