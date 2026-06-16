В российском центре занятости задержали дебоширку и передали ее психиатрам
В Новосибирске посетительница центра занятости устроила скандал, и ее передали психиатрам. Инцидент произошел 15 июня в отделе Калининского района.
Сотрудники охранного агентства «Гвардия» получили тревожный сигнал и приехали на место, где персонал учреждения указал на женщину 45-50 лет, мешавшую проведению мероприятий, пишет РИА Новости. Как сообщили в агентстве, нарушительница с интервалом в 10–15 минут заходила в различные кабинеты и требовала немедленного трудоустройства.
При этом специалисты центра отметили, что ранее ей уже неоднократно предлагали вакансии. Однако женщина их игнорировала, а если и выходила на работу, то увольнялась после получения первой зарплаты, отработав не больше месяца.
В последнее время она участила визиты в госучреждение, а в этот раз сорвала занятие для безработных и повредила информационные стенды. Прибывшие бойцы группы быстрого реагирования задержали нарушительницу и передали ее психиатрической бригаде.
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