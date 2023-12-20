В Курганской области отца, регулярно избивавшего дочь, отправили в колонию

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В Курганской области жителя Мокроусовского района, систематически избивающего свою дочь, приговорили к колонии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу райсуда.
«Подсудимый ненадлежащим образом воспитывал несовершеннолетнюю дочь и систематически причинял ей побои. Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребенка, мужчина бил четырнадцатилетнюю дочь ремнем», - рассказали в суде.
Мужчину приговорили к двум годам и трём месяцам колонии общего режима и компенсации морального вреда в пользу потерпевшей в размере 20 тысяч рублей.
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Диана Аванесян