В Кемерове подростки сняли на видео жестокое избиение девочки
В кемеровских соцсетях распространяется видео, вызвавшее волну возмущения пользователей. На кадрах подростки избивают девочку, сопровождая происходящее грубыми оскорблениями и угрозами, сообщает Сибдепо.
На записи видно, как молодой человек удерживает пострадавшую, пока другая участница наносит ей удары по лицу. Автор видео подстрекает нападавших, разрешая «ударить по животу» и комментируя происходящее. После этого слышен сильный звук удара и крики жертвы, пытавшейся вырваться.
По предварительной информации, конфликт возник из-за личных отношений — девочку заподозрили в симпатии к парню одной из участниц нападения. Очевидцы утверждают, что инцидент произошёл в детском доме «Доверие» в Заводском районе Кемерова.
Министерство образования Кузбасса уже отреагировало на ситуацию. Ведомство заявило, что по факту случившегося начата служебная проверка.
Читайте также: