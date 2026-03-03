В Кемерове толпа подростков зверски избила сверстника на глазах у прохожих

03 марта 2026, 10:01

Фото: iStock/mrohana

В Кемерове 2 марта на Советском проспекте подростки целой толпой избили сверстника средь бела дня на глазах у прохожих, которые никак не реагировали на происходящее.





По данным «Сiбдепо», порядка десяти ребят окружили подростка, а один из них нанес пострадавшему несколько ударов ногой в лицо. Несмотря на то, что мимо проходили люди, помощи мальчик так и не дождался. Когда избиение прекратилось, а толпа ушла, потерпевший умыл снегом окровавленное лицо и отправился домой.





«Родители мальчика обратились за записью с камер видеонаблюдения в бизнес-центр, во дворе которого произошло избиение», — говорится в материале издания.