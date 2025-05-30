В Кемерове за последние сутки ликвидировали четыре пожара
В Кемерове вечером 29 мая и в ночь на 30 мая горели четыре объекта. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.
«В 21:18 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на улице Володарского Кемеровского городского округа», — говорится в сообщении.
В 01:09 загорелся садовый дом и хозпостройка в СНТ «Меридиан». Пожар был потушен за полчаса. В 03:07 возник пожар в многоквартирном доме на Ленинградском проспекте. Огонь удалось оперативно ликвидировать. А в 06:14 пожар охватил частный дом в деревне Осиновка. В тушении огня минувшей ночью в Кемерове привлекли 32 спасателя и девять единиц техники. Жертв удалось избежать.
Тем временем в лесах Подмосковья с 29 мая по 3 июня объявили четвертый класс пожарной опасности. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщила пресс-службу комитета лесного хозяйства Московской области.
«С 29 мая по 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности во всех лесничествах Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах, в период которого действуют дополнительные требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.
В эти дни нельзя разводить костры в лесах. Также дороги, ведущие в лесные массивы, перекрыты.