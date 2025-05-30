В Кемерове за последние сутки ликвидировали четыре пожара

30 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Кемерове вечером 29 мая и в ночь на 30 мая горели четыре объекта. Об этом пишет «Сiбдепо» со ссылкой на МЧС Кузбасса.







«В 21:18 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на улице Володарского Кемеровского городского округа», — говорится в сообщении.

«С 29 мая по 3 июня в связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности во всех лесничествах Подмосковья введен режим ограничения пребывания граждан в лесах, в период которого действуют дополнительные требования пожарной безопасности», — говорится в сообщении.