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В Кемерово перед судом предстанет водитель, сбивший 15-летнюю девочку на «зебре»

В Кемерово будут судить 35-летнего водителя за ДТП с 15-летней школьницей
Фото: Istock/Yoshiharu Takei

В Кемерово предстанет перед судом 35-летний мужчина, который стал виновником ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщает МВД Кузбасса.



Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Авария произошла в мае текущего года. Мужчина за рулём LADA Largus поворачивал направо и сбил школьницу. Девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 15-летнюю пострадавшую госпитализировали. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ольга Щелокова

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