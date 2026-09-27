В Кемерово перед судом предстанет водитель, сбивший 15-летнюю девочку на «зебре»

27 сентября 2026, 08:43

В Кемерово будут судить 35-летнего водителя за ДТП с 15-летней школьницей

Фото: Istock/Yoshiharu Takei

В Кемерово предстанет перед судом 35-летний мужчина, который стал виновником ДТП с несовершеннолетним пешеходом. Об этом сообщает МВД Кузбасса.