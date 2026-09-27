В Магаданской области рыбаки не смогли вернуться на сушу из-за поломки мотора
В Магаданской области двое рыбаков не смогли вернуться к берегу из-за поломки мотора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Магаданской области.
Инцидент произошёл 26 сентября. Мужчины вышли в море из бухты Светлая и направились к мысу Чирикова. В пути у судна отказал двигатель, и лодка потеряла ход. Самостоятельно вернуться к берегу рыбаки не смогли.
О происшествии стало известно спасателям. На помощь выехала дежурная смена на лодке Stringer. Сотрудники МЧС России обследовали акваторию и вскоре нашли граждан и их лодку. Спасатели взяли плавсредство на буксир и доставили его вместе с рыбаками к берегу. Оба мужчины чувствовали себя нормально. Медицинская помощь им не понадобилась.
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