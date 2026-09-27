В Приморье молодой водитель без прав устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
В Приморском крае четыре человека попали в больницу после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария произошла в Артеме возле дома №36 на улице Фрунзе. По предварительным сведениям, молодой водитель Honda Orthia ехал во Владивосток, но не справился с управлением, наехал на газон, разделяющий транспортные потоки, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Probox.
Травмы различной степени тяжести получили оба водителя и два пассажира Honda Orthia. Всех пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники полиции, МЧС и бригада скорой помощи.
Выяснилось, что виновник аварии управлял машиной без водительских прав и в автошколе не учился. На него составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. Также возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ.
Читайте также: