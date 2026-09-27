Российская пенсионерка едва не лишилась 1,3 млн из-за звонка об «утечке данных»
Пенсионерка из Красноярска едва не лишилась 1,3 млн из-за звонка от «правоохранителей». Подробности приводит региональная полиция.
В середине сентября женщине 1956 года рождения позвонил человек, который представился сотрудником силового ведомства. Он заявил, что из-за утечки персональных данных все накопления гражданки могут похитить. Звонивший посоветовал пенсионерке перевести деньги на «безопасный счёт».
Пенсионерка поверила собеседнику и заказала в банке выдачу наличных на сумму один миллион 328 тысяч рублей. Она должна была получить эти деньги на следующий день. Спустя некоторое время женщина засомневалась и рассказала о случившемся внучке.
Та объяснила, что звонили аферисты. Женщина обратилась в полицию. Полиция возбудила уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники проводят оперативные мероприятия, чтобы установить причастных к случившемуся лиц.
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