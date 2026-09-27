Российская пенсионерка едва не лишилась 1,3 млн из-за звонка об «утечке данных»

27 сентября 2026, 08:03

Жительница Красноярска сохранила 1,3 млн рублей после звонка лжесиловика

Фото: Istock/NanoStockk

Пенсионерка из Красноярска едва не лишилась 1,3 млн из-за звонка от «правоохранителей». Подробности приводит региональная полиция.