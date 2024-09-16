В Подмосковье эвакуировали школу

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Эвакуация школы произошла в подмосковной Ивантеевке на фоне сообщения о минировании, пишет Telegram-канал «Первый Московский». Отмечается, что родителей попросили забрать детей домой, а анонимное сообщение сейчас проверяется.
Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали незаконно проникшего на территорию водонасосной станции в Электростали мужчину. В пресс-службе ведомства отмечали, что правонарушителя взяли оперативно, сейчас происходит разбирательство. Выясняются мотивы 35-летнего местного жителя. Известно, что злоумышленник не успел нанести никаких повреждений объекту.
Кроме того, в подмосковной Балашихе взяли курьеров мошенников, которые выманили сбережения у пенсионерки.
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Никита Кротов