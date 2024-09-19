В Тутаеве Ярославской области жители сообщили о стрельбе и массовых задержаниях

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В городе Тутаеве Ярославской области прошла операция полиции с задержанием более 10 человек, сообщают местные жители. По данным Telegram-канала Shot, во время операции в районе городского парка произошла стрельба.
Не уточняется, кто открыл огонь — полиция или подозреваемые. Полицейские остановили несколько автомобилей и задержали всех, кто находился внутри. Несколько человек пытались скрыться, но были задержаны. По информации канала «112», никто не пострадал, а в операции принимал участие спецназ. Подробности о причинах задержания пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства. Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.
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Елена Перлова