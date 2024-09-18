Из горящей многоэтажки в Луховицах спасали пятерых детей

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон квартиры на четвёртом этаже валит дым и раздаются крики детей», — говорится в сообщении.Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.
В помощи врачей никто из спасённых детей не нуждался, а пожар был вскоре потушен.
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