В Кемерово задержали женщину, укравшую драгоценности на 2 млн рублей
В Кемерово полиция задержала 47-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных изделий у 65-летней пенсионерки, сообщает Сибдепо со сслыкой на пресс-службу государственных органов в соцсетях.
Пропажу украшений пожилая хозяйка обнаружила, когда решила подарить часть из них дочери. По данным следствия, злоумышленница помогала женщине по хозяйству с мая и заметила шкатулку с драгоценностями. Постепенно она выносила украшения и сдавала их в комиссионные магазины, а деньги тратила на наркотики.
Общая сумма ущерба составила почти два миллиона рублей. Подозреваемая ранее уже привлекалась к ответственности за наркопреступления. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье о краже в крупном размере, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Полиция занимается розыском похищенных украшений.
