Московский преподаватель брейк-данса арестован по обвинению в педофилии
Московского преподавателя брейк-данса обвинили в серийной педофилии. По данным Mash, 39-летний мужчина домогался мальчиков-подростков прямо во время занятий.
Преподаватель совмещал танцы с уроками иняза. Одна из матерей заподозрила неладное и обратилась в полицию.
Петр признался в связях с минимум двумя учениками. Танцор арестован, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Возможны и другие жертвы из танцевального кружка.
Напомним, учительница дважды изнасиловала 13-летнего ученика в своей машине на парковке. А в Саратовской области родители пять месяцев растлевали 4-летнего сына. Родители на протяжении пяти месяцев совершали преступления против своего ребенка, снимая свои действия на камеру.
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