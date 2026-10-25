В Кении ДТП с автобусом и грузовиком унесло жизни не менее 22 человек
В Кении не менее 22 человек погибли в ДТП с автобусом. Об этом сообщает Associated Press.
Авария произошла утром. Общественный транспорт вёз людей домой после траурной церемонии, когда на главной трассе он столкнулся с грузовым автомобилем.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия остаются неясными. Ранее в качестве факторов, способствующих ДТП в Кении, назывались превышение скорости и плохое состояние дорог.
Участок автомагистрали, где произошла авария, обозначен как «опасное место с высокой аварийностью». Власти пока не раскрыли подробности о причинах столкновения и не назвали точное число пострадавших.
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