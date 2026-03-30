Москвич «случайно» схватил женщину в метро за ягодицы и попал под статью
В Москве суд арестовал мужчину на 15 суток за то, что он схватил пассажирку метро за ягодицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В начале марта на станции «Театральная» в вагоне метро женщина обратилась с жалобой на попутчика. По её словам, мужчина совершил в отношении неё действия сексуального характера, схватив за ягодицы.
Фигурант — москвич, состоит в браке, воспитывает одного ребёнка. Свою вину он отрицает и утверждает, что случайно задел женщину при выходе из вагона. Суд признал в действиях мужчины состав мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ) и назначил ему 15 суток спецприёмника.
Ранее сообщалось о происшествии в Челябинске, где мужчина избил девушку за отказ знакомиться с его другом.
