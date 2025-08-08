МЧС: Канатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
В курортной зоне Нальчика оборвался участок канатной дороги; по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в МЧС по Кабардино‑Балкарии.
Аналогичный инцидент случился в августе прошлого года, когда с остановившейся канатной дороги эвакуировали 12 человек — пострадавших не было. Следственный комитет открывал уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Проводилась доследственная проверка. Среди туристов было четверо малолетних.
В начале августа в МЧС сообщали о пожаре, на фоне которого перекрывался участок трассы «Ростов — Волгодонск». Пожар был на площади 0,5 гектара. К тушению привлекли 30 человек и десять единиц техники.
Сотрудники Госавтоинспекции тогда организовали объезд 131-й километра дороги.
