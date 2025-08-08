Кавказцы перекрыли движение в Самаре, чтобы станцевать лезгинку
В Самаре гости свадебного торжества перекрыли проезжую часть, чтобы станцевать лезгинку.
Как пишут Telegram-каналы, Молодожёны и приглашённые вышли на оживлённую трассу при красном свете и продолжили плясать даже после смены сигнала. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
В середине июля петербуржца задержали по факту стрельбы у ЗАГСа, сообщали в пресс‑службе регионального управления МВД России. Инцидент произошёл в Василеостровском районе города. По данным полиции, мужчина открыл огонь из травматического пистолета «в пылу свадебного веселья» — причастными к переполоху оказались 23‑летний жених и его друг. Позже сообщалось, что жениха отправили в СИЗО.
В конце того же месяца стало известно, что уфимскому охраннику-подростку выстрелили в голову из травматического оружия.
