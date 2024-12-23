За ночь на берега Краснодарского края выбросило 13 мёртвых дельфинов

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Нынешней ночью на берег Чёрного моря в Краснодарском крае был выброшены 13 мёртвых дельфинов. Эксперты считают, что такую гибель морских животных уже можно отнести к массовой.
Первые восемь дельфинов нашли в районе Алексина под Новороссийском, сообщает телеграм-канал Mash. Шесть из них был на берегу, ещё два — в воде. Ещё три трупа были обнаружены на Бугазской косе, по одному — в селе Сукко и в Варваровке.
Волонтёры успели осмотреть только пять дельфинов — двух самок, двух самцов дельфинёнка. Остальных унесло обратно в море штормом. Только у одного з морских животных в дыхательных путях были обнаружены следы нефтепродукта. Специалисты предполагают, что причиной смерти дельфинов стала интоксикация паров топлива отравленная рыба. Окончательное заключение будет сделано по результатам экспертизы.
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Александр Бойцов