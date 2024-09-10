ABC News: В США четыре человека погибли при крушении частного самолёта

Когда-то у 74-летней Галины Шныриковой была семья, работа и дом. После смерти супруга сибирячка осталась на улице, помочь ей решились только бездомные. Женщина просила милостыню возле церкви, а поселиться ей пришлось в колодце теплотрассы почти в центре Новосибирска, на улице Фабричной. 13 лет россиянка жила под землей.