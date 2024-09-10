ABC News: В США четыре человека погибли при крушении частного самолёта

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В американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
Борт следовал из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, сообщает ABC News. Отмечается, что полиция не получала никаких сведений об аварии, а диспетчеры авиалиний — сигналов о помощи. Правоохранители и волонтёры начали поиски после того, как к ним обратились родственники пассажиров самолёта, когда он не прилетел в Коннектикут в срок.
Обломки разбившегося самолёта были найдены в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров — трое взрослых и подросток — были мертвы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. Причина крушения пока остаётся неизвестной.
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Александр Бойцов