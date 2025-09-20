В Киеве чиновница купила для бомбоубежищ элитные овощерезки и сбежала в Турцию
Начальница отдела образования Днепровской районной администрации Ольга Дроздова обвиняется в растрате. Подробности сообщает Киевская городская прокуратура.
В 2023 году чиновница организовала тендер на закупку оборудования для бомбоубежищ. В результате за бюджетные средства приобрели 12 французских овощерезок по 131 тысяче гривен за единицу (примерно 260 тысяч рублей) и одну электропечь стоимостью 725 700 гривен (около 1,5 млн рублей). Также закупка генераторов для укрытий прошла по завышенным ценам.
После возбуждения уголовного дела Дроздова не явилась в суд и уехала в Турцию. Она объяснила отъезд необходимостью лечения и опасениями за свою жизнь. Суд получил от неё договор аренды жилья в Анталии на год.
Прокуратура намерена ходатайствовать о розыске чиновницы. В случае признания вины, ей грозит до восьми лет лишения свободы.
