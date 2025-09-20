В Киеве чиновница купила для бомбоубежищ элитные овощерезки и сбежала в Турцию

20 сентября 2025, 10:32

Украинская чиновница потратила бюджет на элитную технику и сбежала

Фото: Istock/pushlama

Начальница отдела образования Днепровской районной администрации Ольга Дроздова обвиняется в растрате. Подробности сообщает Киевская городская прокуратура.