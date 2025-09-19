В Воркуте спустя двое суток поисков на глубине 685 метров найдено тело шахтера
В Воркуте завершились поисковые работы на шахте «Комсомольская». Спасатели обнаружили тело проходчика Сергея Ясиненко, который пропал 17 сентября. Об этом сообщили в компании «Воркутауголь».
Чрезвычайное происшествие случилось из-за прорыва пульпы (смеси воды и угля) на глубине 685 метров. В момент аварии в забое находились пять работников. Четверым из них удалось самостоятельно подняться на поверхность.
Поиски шахтера продолжались двое суток без перерыва. В них участвовали горноспасательные подразделения. Компания выразила соболезнования родным погибшего и пообещала оказать семье всю необходимую помощь. Следственные органы начали проверку по факту происшествия.
