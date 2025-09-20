В российском городе школьник умер на глазах у прохожих
В Приморье возбудили дело после смерти школьника на улице
В Приморье возбудили уголовное дело после смерти подростка. 16-летний школьник скончался 19 сентября около автобусной остановки в Спасске-Дальнем. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в Telegram-канале.
По предоставленной информации, молодому человеку внезапно стало плохо. Очевидцы пытались ему помочь, но до приезда медиков мальчик умер. Врачи скорой помощи только констатировали смерть.
«По факту смерти подростка в Спасске-Дальнем следственным органом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в ведомстве.Сейчас оперативные службы проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
