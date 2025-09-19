Столичные лихачи на «пятёрке» махали пистолетом и «играли в шашки» на дороге
В Москве водитель автомобиля ВАЗ-2105 крайне агрессивно вёл себя на Филимонковском шоссе. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Автомобиль с номерами Тульской области постоянно и резко перестраивался из полосы в полосу. Затем пассажир этого автомобиля достал из окна предмет, который внешне напоминал пистолет, и начал размахивать им.
Очевидцы не слышали звуков выстрелов, но предположили, что громкий шум работающего двигателя мог их заглушить. После инцидента «пятёрка» покинула место происшествия и направилась в сторону улицы Малое Понизовье в Коммунарке.
